تويتر توفر خدمة للبث المباشر للجميع

قناة الأقصى - دبي



أعلنت منصة التدوين المصغرة تويتر عن توفيرها خدمة Periscope Producer للبث المباشر لجميع المستخدمين، والتي تتبع لخدمة البث المباشر المملوكة لها بريسكوب Periscope، وذلك بعد أربعة أشهر من إطلاقها بشكل بطيء.

وتعتبر الخدمة الجديدة بمثابة أحدث أسلحة منصة بث الفيديو المباشر لمنافسة مقدمي الخدمة الآخرين ضمن معركتهم المستمرة لتقديم أفضل خدمات بث المحتوى الفيديوي المباشر.

وتتيح الخدمة للعلامات التجارية والمؤسسات الإعلامية والمبدعين الأخرين إمكانية بث مقاطع فيديو حية تم إنتاجها بشكل احترافي وبجودة عالية من خلال كاميرات خارجية وأجهزة إكس بوكس ون ونظارات الواقع الإفتراضي وأجهزة الحواسيب أو كاميرات الويب وغيرها من الأجهزة.

وتعمل خدمة بريسكوب بشكلها الحالي على بث الفيديوهات من كاميرات أجهزة المستخدمين، مما يعني إجبار الشركات والعلامات التجارية التي تمتلك الموارد اللازمة والمعدات التقنية مرتفعة الثمن إلى الهبوط إلى مستوى تصوير الفيديو من خلال الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

ويمكن للمستخدمين بث مقاطع الفيديو بشكل طبيعي مع خدمة Periscope Producer عبر استعمال تطبيق الخدمة على نظام أندرويد وأي أو إس ونسخة الويب، حيث يظهر خيار جديد يتمثل بإظهار إعدادات متقدمة يمكن تشغيلها، والتي تساعد على إضافة عدد غير محدود من المصادر.

ويسمح هذا الخيار الجديد بالإتصال بأي جهاز طرف ثالث قريب يقدم إمكانية إنتاج الفيديو وبثه، بحيث يمكن للمستخدمين بث الفيديو عالي الجودة من مصادر خارجية ومن أجهزة مختلفة بخلاف أجهزة الهاتف الذكي أو الحواسيب اللوحية، بما في ذلك برمجيات البث المباشر وأجهزة الترميز والكاميرات الإحترافية

وبإمكان المستخدمين إضافة الرسوميات والمميزات الإضافية خلال عملية البث، بحيث يمكن لللاعبين بث الفيديوهات بشكل مباشر عبر أجهزة إكس بوكس ون إلى حساباتهم على بريسكوب وتويتر.