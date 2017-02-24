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الجهاد: وقائي طولكرم يواصل اختطاف أحد كوادرنا

الجمعة 24 فبراير 2017 01:05 م بتوقيت القدس المحتلة

الجهاد: وقائي طولكرم يواصل اختطاف أحد كوادرنا

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية يواصل اختطاف الأسير المحرر مالك جعاري من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت الجهاد في بيان لها، صباح اليوم الجمعة، إن "جعاري مختطف لليوم الرابع دون الإفصاح عن ظروف احتجازه أو الإدلاء بأي معلومات لعائلته حول وضعه".

وكانت قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي اقتحمت منزل جعاري عند منتصف الليل قبل أربعة أيام، قبيل اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت به عائلته.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت جعاري في سجونها تحت بند الاحتجاز الإداري بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.

واتهم بيان الجهاد أجهزة أمن السلطة بشن حملة اعتقالات وملاحقات ممنهجة بحق كوادرها في قرى وبلدات الضفة المحتلة كافة، ومخصصة الأسرى المحررين وعائلاتهم.

وحذر مصدر مسئول في الجهاد السلطة من استمرار ملاحقة أبناء الحركة، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني.

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