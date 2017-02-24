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بزعم ترويج الدعاية الفلسطينية

"الاحتلال" يمنع نشاط "هيومن رايتس ووتش"

الجمعة 24 فبراير 2017 10:56 ص بتوقيت القدس المحتلة

"الاحتلال" يمنع نشاط "هيومن رايتس ووتش"

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، إن السلطات الصهيونية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم "الاحتلال" وفلسطين لديها، قائلة إنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن "الاحتلال رفض منح موظفها عمر شاكر تصريح عمل بادعاء أن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عنها، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أنه "يأتي المنع في الوقت الذي يسعى الاحتللال فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جانبه، عقب نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج بالمنظمة إيان ليفاين بالقول: "القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام الاحتلال بالقيم الديمقراطية الأساسية".

وقال: "من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الصهيونية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".

وأضاف ليفاين: "يمثل القرار منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى الاحتلال والضفة الغربية, لكنّ الاحتلال يرفض دخول المنظمة إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016".

وتابع: "الحكومة الصهيونية ليست الوحيدة التي تختلف مع النتائج المدروسة جيدا التي توصلنا إليها، ولكن جهودها لخنق من ينقل الحقيقة تشير إلى عدم رغبتها بالتدقيق الجدّي في سجلها الحقوقي، ومن هنا نأمل أن تتراجع عن قرارها وتسمح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل بحُرية".

وذكر بأن "هيومن رايتس ووتش" تعد منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم.

وقال:"تقاسمت هيومن رايتس ووتش جائزة "نوبل" للسلام كعضو مؤسس في الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية؛ ولإنجاز مهمتها، تعتمد على البحث الدقيق من قبل الباحثين المتخصصين على الأرض، ومشاركة المسؤولين الحكوميين وغيرهم بانتظام معلومات من المصدر مباشرة".

وأردف ليفاين: وتعمل في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ عددها 19. في العام الماضي، وثّقت انتهاكات في بعض الدول العربية، وفي إيران وغالبا ما تغطي وسائل الإعلام الصهيونية هذه التقارير".

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