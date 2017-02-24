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زوارق صهيونية تستهدف الصيادين ومراكبهم ببحر غزة

الجمعة 24 فبراير 2017 09:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

زوارق صهيونية تستهدف الصيادين ومراكبهم ببحر غزة

قناة الأقصى - غزة 
 

استهدفت زوارق حربية صهيونية اليوم الجمعة بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين ومراكبهم في عرض بحر رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، وفي بحر شمال القطاع.

وأفاد مراسلنا بأن الزوارق الحربية الصهيونية استهدفت مراكب الصيادين بينما كانوا يمارسون مهنتهم في عرض البحر، ما أجبرهم على مغادرته خوفًا على حياتهم.

ولم تعلن المصادر الطبية إصابة أي من الصيادين بهذا الاعتداء.

ويواصل الجيش الصهيوني اختراق تفاهمات التهدئة التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية و"الكيان الصهيوني "برعاية مصرية بعد عدوان صيف 2014، باستهدافه شبه اليومي للمزارعين والصيادين.

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