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الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد فادي القنبر

الجمعة 24 فبراير 2017 07:51 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد فادي القنبر

رفضت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، الالتماس الذي تقدمت به أسرة الشهيد فادي القنبر، منفذ عملية الدهس بشاحنته في منطقة جبل المكبر بالقدس، والتي قُتل خلالها أربعة جنود صهاينة.

وأبقت المحكمة على قرارها السابق بإغلاق وتشميع المنزل، قائلةً أن "عائلة المنفذ كانت على علم تام بخطط ابنهم المتعلقة بتنفيذ الهجوم لذلك توصلنا لقرار أن هدم مسكن هذه العائلة هو عقاب معقول".

الجدير بالذكر، أن الشهيد القنبر نفذ عملية دهس بشاحنته في الثامن من يناير الماضي، ودهس مجموعة من الجنود الصهاينة، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

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