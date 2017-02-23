  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

نظمها فريق الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة

بالصور : تنظيم فعاليات داعمة لغزة بيوم الشهيد الوطني بالجزائر

الخميس 23 فبراير 2017 06:43 م بتوقيت القدس المحتلة

تنظيم فعاليات داعمة لغزة بيوم الشهيد الوطني بالجزائر

قناة الأقصى - الجزائر 
 

نظم فريق الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة في الجزائر، فعاليات مشتركة بيوم الشهيد الوطني .

وطالب الفريق ضمن الفعالية جميع المسلمين بالوقوف صفا واحدا لكسر الحصار عن غزة، مشيدين بأهمية تحقيق ذلك نظرًا للظروف الصعبة التي يعيشها فلسطينيو القطاع .

وأكدوا على استمرار الفعاليات المستنهضة لأبناء الشعب الجزائري ليتحركوا معا يدا بيد لكسر الحصار .

وفي سياقٍ متصل، أشار رئيس المجلس الإداري للحملة في الجزائر الأستاذ علاء الحرابي

أنه من الواجب الديني والعقائدي نصرة أهل غزة الذين يحاصرون منذ أكثر من عشرِ سنين، مؤكدا على أهمية الحراك الشعبي العالمي لكسر الحصار عن غزة، ونصرة القضية الفلسطينية بكاملها .

وبين الحرابي مدى ظلم الاحتلال بتهويد مدينة القدس وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بشكلٍ شبه يومي، وهدم المنازل واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الحر.

كما ووضح انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الحرمات والمقدسات، وأيضًا التآمر على القضية الفلسطينية دون رادع حقيقي .

ودعا كل من لدية ذرة من إيمان من المسلمين أن لايقفوا متفرجين، مؤكدًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة .

تنظيم فعاليات داعمة لغزة بيوم الشهيد الوطني بالجزائر
تنظيم فعاليات داعمة لغزة بيوم الشهيد الوطني بالجزائر
تنظيم فعاليات داعمة لغزة بيوم الشهيد الوطني بالجزائر
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
قنبر

محكمة صهيونية تأمر بهدم منزل الشهيد القنبر بالقدس
thumb

نتنياهو يدعم العفو عن الجندي قاتل الشهيد "الشريف"

الاحتلال يبرئ الجندي قاتل الشهيد الشريف ويكتفي بحبسه عام ونصف
w855 (12)

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير محمد الجلاد

هنية: 100 مليون $ من قطر لغزة وبناء مستشفى برفح

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

القناة الثانية: إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للقسام ببحر غزة
منذ 7 ساعات

ماذا قال الأسير نائل البرغوثي عند سماعه إعادة حكم المؤبّد ؟
منذ 8 ساعات

مستوطنون يقتحمون قبر يوسف وإصابة جندي في "بلاطة" بنابلس
منذ 11 ساعة

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنا من أنحاء الضفة
منذ 7 ساعات

البحث عن فلسطيني بزعم نيته تنفيذ عملية بالداخل المحتل
منذ 9 ساعات

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق دير البلح

مقالات

الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

غسان مصطفى الشامي
المقاومة وطرق خبيثة لإجهاضها

المقاومة وطرق خبيثة لإجهاضها

د. عصام شاور
(وثيقة البراق)

(وثيقة البراق)

د.يوسف رزقة
وهم حل الدولتين

وهم حل الدولتين

مصطفى الصواف