تنظيم فعاليات داعمة لغزة بيوم الشهيد الوطني بالجزائر

قناة الأقصى - الجزائر



نظم فريق الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة في الجزائر، فعاليات مشتركة بيوم الشهيد الوطني .

وطالب الفريق ضمن الفعالية جميع المسلمين بالوقوف صفا واحدا لكسر الحصار عن غزة، مشيدين بأهمية تحقيق ذلك نظرًا للظروف الصعبة التي يعيشها فلسطينيو القطاع .

وأكدوا على استمرار الفعاليات المستنهضة لأبناء الشعب الجزائري ليتحركوا معا يدا بيد لكسر الحصار .

وفي سياقٍ متصل، أشار رئيس المجلس الإداري للحملة في الجزائر الأستاذ علاء الحرابي

أنه من الواجب الديني والعقائدي نصرة أهل غزة الذين يحاصرون منذ أكثر من عشرِ سنين، مؤكدا على أهمية الحراك الشعبي العالمي لكسر الحصار عن غزة، ونصرة القضية الفلسطينية بكاملها .

وبين الحرابي مدى ظلم الاحتلال بتهويد مدينة القدس وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بشكلٍ شبه يومي، وهدم المنازل واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الحر.

كما ووضح انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الحرمات والمقدسات، وأيضًا التآمر على القضية الفلسطينية دون رادع حقيقي .

ودعا كل من لدية ذرة من إيمان من المسلمين أن لايقفوا متفرجين، مؤكدًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة .