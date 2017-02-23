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والعمل لصالح حماس

إغلاق مدرسة مقدسية بذريعة التحريض ضد "الكيان الصهيوني"

الخميس 23 فبراير 2017 02:42 م بتوقيت القدس المحتلة

إغلاق مدرسة مقدسية بذريعة التحريض ضد "الكيان الصهيوني"

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

أصدر كل من وزيري الأمن الداخلي والتعليم الصهيونيين قرارًا اليوم يقضي بإغلاق مدرسة خاصة شرقي القدس المحتلة، تحت ذريعة العمل لصالح حركة حماس.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن القرار جاء بحق مدرسة خاصة بسور باهر بالقدس، وبررت وزارة التعليم القرار بوقوف جهات من حماس خلف إقامة المدرسة، في حين نقل عن "الشاباك" قوله إن المدرسة تدرس موادا ذات طابع تحريضي ومناهض لـ"الكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن برامج المدرسة تتناسب مع أيديولوجية حماس.

في حين جرى التحقيق مع مدير المدرسة التي لم يذكر اسمها قبل أيام بهذا الخصوص، بينما ردت المحكمة المركزية بالقدس والمحكمة العليا التماساً قدمته الشركة مالكة المدرسة ضد القرار، مبررة ذلك بافتتاح المدرسة دون استكمال الأوراق اللازمة.

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