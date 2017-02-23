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أجهزة السلطة تعتقل أسيريَن محررَين بالضفة

الخميس 23 فبراير 2017 01:54 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل أسيريَن محررَين بالضفة

تواصل أجهزة السلطة بالضفة المحتلة انتهاكاتها بحق المواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية، حيث اعتقلت أسيرين محررين وطالبا جامعيا، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات دون سند قانوني.

ففي سلفيت اعتقل جهاز الوقائي الطالب في جامعة النجاح الوطنية والأسير المحرر عبد الرحمن جهاد شحادة عقب استدعائه للمقابلة أمس.

في السياق تواصل أجهزة نابلس اعتقال الطالب في جامعة النجاح همام فتاش من سلفيت لليوم الـ66 توالياً على ذمة المحافظ.

إلى ذلك تواصل الأجهزة اعتقال الطلبة من جامعة خضوري في طولكرم أربكان طبسية وعلاء زيدان وإسلام عودة ويحيى نجم وعز الدين فريحات ويحيى اصوي، وذلك منذ فترات متفاوتة على خلفية نشاطهم النقابي داخل أسوار الجامعة.

وفي طوباس يواصل وقائي الضفة اعتقال الأسير المحرر عبد الرحمن أبو شقير لليوم الـ8 على التوالي بعد استدعائه للمقابلة.

وأما في بيت لحم فقد اعتقل الوقائي الأسير المحرر محمود فرحان من بلدة بيت فجار بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، حيث أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

من جانبه اعتقل وقائي الخليل الأسير المحرر طه شلالدة بعد اقتحام منزله ليلاً ببلدة سعير، وقد أعلن من طرفه البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، وهو محرر أمضى ما يقارب 6 سنوات في سجون الاحتلال.

كما تواصل مخابرات الخليل اعتقال الطالب في جامعة الخليل صهيب أبو جارور لليوم الـ57 على التوالي.

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