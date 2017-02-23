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شديد : إعادة حكم "البرغوثي" ابتزاز لن يؤثر على شروط المقاومة

الخميس 23 فبراير 2017 01:41 م بتوقيت القدس المحتلة

شديد : إعادة حكم "البرغوثي" ابتزاز لن يؤثر على شروط المقاومة

أكد مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد أن إعادة الاحتلال الحكم السابق للأسير البطل نائل البرغوثي هو حكم سياسي يأتي في سياق الضغط والابتزاز الذي يمارسه الاحتلال فيما يتعلق بملف جنوده المأسورين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وقال شديد في تصريح صحفي اليوم الخميس، "إن هذا الحكم لن يؤثر على معنويات الأسير البرغوثي بل ستزيده إيماناً بعدالة قضيته واستحقاقها لأعظم مراتب التضحيه والفداء وإصراراً على تحدي هذا الاحتلال الغاشم".

وأوضح شديد أن مثل هذه الأحكام لن تخدم الاحتلال في سياسة الابتزاز التي يمارسها ولن تؤثرعلى شروط المقاومة التي أخذت على عاتقها مسؤولية تحرير الأسرى ووضعت ذلك على سلم أولوياتها.

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