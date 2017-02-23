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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

الخميس 23 فبراير 2017 12:35 م بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

أفادت مصادر مقدسية، بأن 75 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك ضمن جولة "الاقتحامات الصباحية" (تبدأ الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة والنصف صباحًا).

وقالت المصادر، إن شرطة الاحتلال أمّنت الحماية للمستوطنين المقتحمين، مشيرة إلى أنهم دخلوا من "باب المغاربة".

وأوضحت المصادر، أن 35 مستوطنًا متطرفًا و40 مرشدًا صهيونيا اقتحموا باحات الأقصى، ونظموا بجولات فيها؛ باستثناء المصليات المسقوفة.

يُشار إلى أن ألفًا و715 صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي؛ بينهم 246 من عناصر الشرطة بالزي المدني والعسكري.

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