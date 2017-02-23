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ماذا قال الأسير نائل البرغوثي عند سماعه إعادة حكم المؤبّد ؟

الخميس 23 فبراير 2017 11:42 ص بتوقيت القدس المحتلة

ماذا قال الأسير نائل البرغوثي عند سماعه إعادة حكم المؤبّد ؟

قالت إيمان نافع زوجة الأسير نائل البرغوثي (59 عامًا) من قرية كوبر قضاء مدينة رام الله بالضفة المحتلة إن زوجها تبسم عند سماعه إعادة حكم المؤبد بحقه وقال: "سأتحرر بعد شهر بإذن الله".

وأضافت نافع خلال حديثها لإذاعة صوت الأسرى، أن إعادة سلطات الاحتلال الحكم السابق لزوجها مساء أمس جريمة بحق كل الأسرى يحتاج لتحرك قانوني دولي.

وشددت على أن زوجها سيتحرر بفضل المقاومة مشيدةً بجهودها الجبارة في خدمة القضية والأسرى.

واعتبرت أن عنصرية الاحتلال وانتهاكاته فاقت كل الحدود، لافتةً إلى أن دولة الاحتلال عنجهية وتخل بالاتفاقات وتضرب بعرض الحائط كل القوانين الإنسانية.

وعدّت زوجها رمز وطني قضى أكثر من 36 عامًا داخل سجون الاحتلال متمسكًا بموقفه في الصمود والنضال، مشيرةً إلى أن إيمانه عميق بالله وبالمقاومة التي ستعمل على تحرير جميع الأسرى وتبيض السجون.

جدير بالذكر أن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة" اعتبر مساء أمس أن الحكم الصادر من إحدى محاكم الاحتلال بحق الأسير نائل البرغوثي منعدم ولا قيمة له، وأكد في تغريدة له على حسابه على "تويتر" أن كتائب القسام قررت تحرير الأسرى، مؤكدا أن المسألة باتت مسألة وقت فقط.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، أعادت الأربعاء الماضي، الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي بالسجن المؤبد و18 عاما على الأسير البرغوثي.

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