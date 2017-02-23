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بالصور : مستوطنون يقتحمون قبر يوسف وإصابة جندي في "بلاطة" بنابلس

الخميس 23 فبراير 2017 10:32 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون قبر يوسف وإصابة جندي في "بلاطة" بنابلس

اقتحم مئات المستوطنين، وتحت حراسة عسكرية مشددة، فجر اليوم الخميس، منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس، فيما اندلعت مواجهات في محيط المنطقة، تخللها اقتحام عشرات المنازل في مخيم بلاطة وتخريب محتوياتها عقب إصابة جندي صهيوني برصاص الشبان.

وأفاد شهود عيان أن حافلات المستوطنين تجمعت في البداية على حاجز حوارة جنوب المدينة، ثم انطلقت عبر حاجز بيت فوريك، وعقب ذلك اخترقت شارع الحسبة إلى بلدة بلاطة البلد، حيث يقع قبر يوسف.

وشرع المستوطنون بأداء طقوسهم التلمودية وسط صراخ عال واستفزاز للأهالي المقيمين بملاصقة القبر.

وتصدى عشرات الفتية والشبان لجنود الاحتلال الذين انتشروا في مختلف المنطقة الشرقية من نابلس، وبخاصة في شارع عمان وشارع الزيوت النباتية ومداخل مخيم بلاطة، فيا جرى اقتحام حارة المخيم القريبة من الجامع القديم وتفتيشها، بحجة تعرض قوة صهيونية لإطلاق نار.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال اقتحموا جميع المنازل في الحارة وقلبوا محتوياتها، بينها منزل المواطن صالح عبد الله الجمال الذي شهد خرابا كبيرا، إضافة إلى منزل خالد أبو عياش، وفتحت كافة المركبات المتوقفة بالشارع بحجة البحث عن سلاح.

وحسب مصادر محلية فإن اشتباكاً مسلحا وقع قبالة مدخل مخيم بلاطة الشمالي، وشوهد الجنود ينقلون مصابا من بينهم إلى جيب عسكري، مما يفسر اقتحام حارات المخيم والتنكيل بالأهالي.

واقتحمت دوريات الاحتلال مخيم عسكر الجديد واعتقلت شابين، وتناقل الأهالي أسماء للمعتقلين دون تأكيد ذلك من جهة رسمية في المخيم.

مستوطنون يقتحمون قبر يوسف وإصابة جندي في "بلاطة" بنابلس
مستوطنون يقتحمون قبر يوسف وإصابة جندي في "بلاطة" بنابلس
مستوطنون يقتحمون قبر يوسف وإصابة جندي في "بلاطة" بنابلس
مستوطنون يقتحمون قبر يوسف وإصابة جندي في "بلاطة" بنابلس
مستوطنون يقتحمون قبر يوسف وإصابة جندي في "بلاطة" بنابلس
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