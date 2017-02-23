التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة

قناة الأقصى- عواصم

وقع فريق الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة في العراق ومصر على العريضة العالمية بالتعاون مع منظمة اليد الحانية.

حيث أكد الموقعون على تضامنهم الكامل مع غزة المحاصرة للسنة الحادية عشر مطالبين بفك الحصار عنها، وأنه من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم.

رغم جراحاتهم وظروفهم الصعبة جراء الحروب إلا أنهم نظموا عددا من الفعاليات المتنوعة الخاصة بالتوقيع على العريضة العالمية الميدانية.

كما شددوا على أهمية كسر الحصار عن غزة حيث أن لديهم تجربة سابقة مع الحصار لذلك يجب على كل المسلمين الحشد والمشاركة في مناصرة غزة المحاصرة دون كلل ولاملل حتى يرفع الحصار عنها، حتى يعلم العدو الصهيوني أن غزة ليست وحدها والأمة كلها من ورائها.

ودعى ممثلو الحملة في العراق ومصر جميع ممثلي الحملة في كل الدول إلى السير على نفس الخطى وتجاوز كل الصعوبات والعراقيل التي تقف في طريقهم.

