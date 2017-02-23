  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

ضمن فعاليات الحملة العالمية

بالصور : التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة

الخميس 23 فبراير 2017 05:20 ص بتوقيت القدس المحتلة

التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة

قناة الأقصى-  عواصم 

وقع فريق الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة في العراق ومصر على العريضة العالمية بالتعاون مع منظمة اليد الحانية.

حيث أكد الموقعون على تضامنهم الكامل مع غزة المحاصرة للسنة الحادية عشر مطالبين بفك الحصار عنها، وأنه من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم.

رغم جراحاتهم وظروفهم الصعبة جراء الحروب إلا أنهم نظموا عددا من الفعاليات المتنوعة الخاصة بالتوقيع على العريضة العالمية الميدانية.

كما شددوا على أهمية كسر الحصار عن غزة حيث أن لديهم تجربة سابقة مع  الحصار لذلك يجب على كل المسلمين الحشد والمشاركة في مناصرة غزة المحاصرة دون كلل ولاملل حتى يرفع الحصار عنها، حتى يعلم العدو الصهيوني أن غزة ليست وحدها والأمة كلها من ورائها.

ودعى ممثلو الحملة في العراق ومصر جميع ممثلي الحملة في كل الدول  إلى السير على نفس الخطى وتجاوز كل الصعوبات والعراقيل التي تقف في طريقهم.
 

التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
التوقيع على العريضة العالمية لكسر الحصار عن غزة
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

190 لاجئا فلسطينيا بسوريا قضوا بفعل الحصار
15940738_10211731078423290_7035457734495834921_n

حماس تنظم مسيرة ضد مؤامرة قطع الكهرباء واستمرار الحصار
15310285_254714848276896_480775484_n

فعاليات "يدًا بيد لكسر الحصار" تجوب العالم نصرة لغزة
received_357025391324038

انطلاق فعاليات مطالبة بكسر الحصار عن غزة في عدد من العواصم

استمرار فعاليات الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة

الأخبار الرئيسية

منذ 9 ساعات

أبو عبيدة: الحكم بحق القائد البرغوثي لا قيمة له وتحرير الأسرى مسألة وقت
منذ 9 ساعات

ايزنكوت: تهديدات حماس على جبهة غزة على رأس أولوياتنا
منذ 11 ساعة

الصحفي سامي الساعي: تعرضت للتعذيب والابتزاز بسجن أريحا
منذ 18 ساعة

حماس: نتفق مع شلح بشأن دور سلطة رام الله في محاربة المقاومة
منذ 14 ساعة

الاحتلال يعيد الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي
منذ 16 ساعة

زيدان يدعو سلطة رام الله لوقف الانتهاكات وتعذيب المعتقلين

مقالات

المقاومة وطرق خبيثة لإجهاضها

المقاومة وطرق خبيثة لإجهاضها

د. عصام شاور
(وثيقة البراق)

(وثيقة البراق)

د.يوسف رزقة
وهم حل الدولتين

وهم حل الدولتين

مصطفى الصواف
مؤشرات تراجع كيان الاحتلال

مؤشرات تراجع كيان الاحتلال

خالد معالي