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أبو عبيدة: الحكم بحق القائد البرغوثي لا قيمة له وتحرير الأسرى مسألة وقت

الأربعاء 22 فبراير 2017 08:24 م بتوقيت القدس المحتلة

أبو عبيدة: الحكم بحق القائد البرغوثي لا قيمة له وتحرير الأسرى مسألة وقت

قناة الأقصى - غزة

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، إن إعادة الاحتلال للحكم الصادر بحق الأسير نائل البرغوثي لا قيمة له ومنعدم.

وأكد أبو عبيدة في تغريدة له عبر تويتر، "أن القسام قرر تحرير الأسرى من سجون الاحتلال والمسألة وقت".

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، أعادت اليوم الأربعاء، الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي بالسجن المؤبد و18 عاما على الأسير البرغوثي.

وأعاد الاحتلال العام الماضي اعتقال الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 33 عاما في الأسر وتحرر بموجب صفقة وفاء الأحرار، وذلك ضمن حملة اعتقالات انتقامية نفذها جيش الاحتلال ردا على حادثة خطف وقتل ثلاثة مستوطنين بالخليل، وأسفرت عن اعتقال ما يزيد عن 60 أسيرا من محرري الصفقة.

أبو عبيدة: الحكم بحق القائد البرغوثي لا قيمة له وتحرير الأسرى مسألة وقت
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