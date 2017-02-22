الصحفي سامي الساعي: تعرضت للتعذيب والابتزاز بسجن أريحا

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أفرج جهاز المخابرات التابع للسلطة في الضفة المحتلة اليوم الاربعاء، عن الصحفي سامي الساعي بعد 20 يوما من الاعتقال في سجونها اثر إصدار محكمة الصلح في مدينة طولكرم قرارا بالإفراج عنه.

يأتي اعتقال أجهزة السلطة الأمنية للساعي بعد شهرين من الإفراج عنه من سجون الاحتلال, حيث كان يمضي حكما بالسجن مدة 9 أشهر بعد توجيه تهمة “التحريض” له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكد الساعي في تصريح خاص لوكالة " شهاب " أنه تعرض لتحقيق قاسي خلال فترة الاعتقال ، بدأت بتعرضه للضرب على مدار ثلاثة أيام متواصلو بواسطة " أنبوب" يستخدم للري .

وتابع" كان يتم تعليقي بواسطة حبل يتدلى من سقف الغرفة وتركي لفترة طويلة ، بالإضافة إلى شبحي في زنزانة فارغة من الفراش والغطاء وأترك مقيد اليدين لمدة طويلة ".

وأضاف أن المحققين كانوا يصفعوه على وجهه بشكل قوي جدا، مؤكدا أن الأصعب من ذلك هو الضغط والابتزاز والعامل النفسي الذي مارسه المحققون بحقه.

وذكر أنه كان في بداية اعتقاله في مركز التحقيق المركزي للمخابرات العامة في أريحا والمعروف على مستوى الضفة المحتلة بوحشيته، مبيناً أن من يدخل في المركز يتلقى أذى كبير من قبل السجانين.

ونوه إلى أن التعذيب في سجن أريحا يتركز في الفترة الليلة، مضيفا أن أصوات التعذيب والمعتقلين كان تسمع بوضوح من داخل الزنزانة.

وأردف أنه تلقى داخل مركز التحقيق إلى معاملة قاسية جداً بالإضافة إلى الضرب المبرح والشبح والعامل النفسي وإهانة الكرامة، والنعت بألفاظ بديئة وغير لائقة.

وأكد الساعي أنه طوال فترة الاعتقال وهو في زنزانة انفرادية ، ودخول الحمام كل أسبوع وفي بعض الأحيان لا توجد مياه وعلى المسجون أن يدبر أموره.

وقال:" لم أوافق على التهم الموجهة ، وعلى إثره تواصل التعذيب والاهانة وخلاف ذلك تم فتح حسابي على الفيسبوك والابتزاز بمحادثات مع أصدقاء والأقارب ".

وأشار إلى أن التحقيق أخذ منحى مختلف كليا عن القضية الذي اعتقل من أجلها.

وفي ذات السياق ، أكد الساعي أنه تعرض للتهديد بعد تسريب المعاملة معه داخل السجن من خلال والدته ووصولها للإعلام، مؤكدا أنه في حال تكرر الأمر ستزيد القسوة في التعذيب وبشكل أعنف بالإضافة إلى منع الزيارات.

ولفت إلى أن مؤسسات حقوقية زارته ولم يصرح لها بأسلوب التعامل والتعذيب داخل المعتقل خوفا على حياته، وعند زيارة لمؤسسة الحق أدلى بكل ما جرى معه خلال فترة الاعتقال.

وتابع" بالأمس كنت في نيابة أريحا وقابلت إياد جبر وطلب مني تقديم إفادة والعرض عل الطبيب الشرعي فوافقت على طلباتهم ليتم عرضي على المحكمة في طولكرم".

وأضاف الساعي أنه اعترف بالإفادة الغير راضي عنها لتصدر محكمة طولكرم حكما يقضي بالسجن لسنة وثلاثة شهور، ليستأنف بعد ذلك وتخفف العقوبة إلى ثلاثة شهور.

وأشار إلى أنه تم دفع المال أو ما أسماه بشراء فترة الحكم ليفرج عنه، مؤكدا أنه قضى الليلة الأخيرة في سجن طولكرم.

وسبق أن اعتقل أجهزة السلطة، الصحفي الساعي قبل عامين، وأوقفه عشرين يوما، كما اعتقله الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي تسعة أشهر، بتهمة "التحريض عبر فيسبوك".