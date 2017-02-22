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ويعزل مقدسييْن مضربيْن عن الطعام

الاحتلال ينقل الصحفي محمد القيق لمستشفى "سجن الرملة"

الأربعاء 22 فبراير 2017 04:22 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال ينقل الصحفي محمد القيق لمستشفى "سجن الرملة"

قناة الأقصى - غزة

أفادت جمعية واعد للأسرى والمحررين أن الاحتلال الصهيوني نقل الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق لمستشفى الرملة بعد تدهور مفاجئ في صحته.

ويُواصل الأسير الصحفي القيق إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله إداريًا، بعد أن أٌعيد اعتقاله بتاريخ 15 كانون ثاني/ يناير الماضي، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وشرع في إضرابه عن الطعام في الـ 6 من شباط/ فبراير الجاري.

وفي ذات السياق، قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن إدارة السجون التابعة لسلطات الاحتلال نقلت اليوم الأربعاء، أسيرين مقدسيين مضربين عن الطعام من سجن "النقب الصحراوي" إلى سجني "إيشل" و"عسقلان".

وأفاد "نادي الأسير الفلسطيني"، في بيان له اليوم، إن إدارة السجون الصهيونية نقلت الأسير جمال أبو الليل (50 عامًا) لسجن "إيشل"، في حين نقلت الأسير رائد مطير (47 عامًا) إلى سجن "عسقلان".

يُذكر أن الأسيرين الفلسطينيين أبو الليل ومطير دخلا اليوم السابع على التوالي في إضرابهما المفتوح عن الطعام، بعد شروعهما فيه بتاريخ 16 شباط/ فبراير الجاري، احتجاجًا على اعتقالهما إداريًا والتجديد لهما لمدة 6 شهور جديدة.

ويُشار إلى أن الفعاليات التضامنية والوقفات المساندة لهما بدأت منذ اليوم الأول لإضرابهما في مخيم "قلنديا" للاجئين الفلسطينيين (شمالي القدس المحتلة).

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