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الاحتلال يعيد الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي

الأربعاء 22 فبراير 2017 02:52 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعيد الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي

قناة الأقصى - رام الله

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، أعادت اليوم الأربعاء، الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي.

وقالت مصادر حقوقية إن المحكم أعادت الحكم بالسجن المؤبد و18 عاما على الأسير البرغوثي.

وأعاد الاحتلال العام الماضي اعتقال الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 33 عاما في الأسر وتحرر بموجب الصفقة، وذلك ضمن حملة اعتقالات انتقامية نفذها جيش الاحتلال ردا على حادثة خطف وقتل ثلاثة مستوطنين بالخليل، وأسفرت عن اعتقال ما يزيد عن 60 أسيرا من محرري الصفقة.

وأعاد الاحتلال الاحكام السابقة بحق 40 أسيرا من أولئك الاسرى المعاد اعتقالهم حتى اليوم، وذلك تنفيذا لتهديداته بإعادة الاحكام السابقة بحقهم، ويشكل ذلك مصدر قلق لهؤلاء الأسرى وعائلاتهم التي تعيش أوقات عصيبة مع مرور كل لحظة على أبنائهم داخل السجون.

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