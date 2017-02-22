الاحتلال يخطر بهدم عشرات المساكن والمنشآت بالخليل

قناة الأقصى - الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، بهدم عشرات المنشآت من بيوت وآبار ومدرسة، في قرى وخرب ومضارب البدو في المجاز، والفخيت، والتبان وصفي، والحلاوة والمركز وجنبا، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت خرب وقرى مسافر يطا، وصورت المنشآت الموجودة من خيام، وآبار، لجميع المياه، ومساكن المواطنين ومدرسة المسافر الثانوية في قرية الفخيت.

يذكر أن هذه القرى والخرب مهددة بالمصادرة، بحجة أنها ارض دولة، ومنطقة تدريب عسكرية، منذ عشرات السنوات، وما زال سكانها متمسكين في أراضيهم، ومراعيهم، ويواجهون ممارسات الاحتلال التي تهدف إلى تهجريهم لصالح الاستيطان.