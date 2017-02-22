أجهزة السلطة تعتقل 6 مواطنين بينهم محرران

قناة الأقصى - رام الله

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة ستة مواطنين بينهم محرران وثلاثة جامعيين، فيما استدعت محرراً آخر في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات بينهم صحفي، وذلك على خلفية انتماءاتهم السياسية.

ففي طولكرم اعتقل وقائي السلطة الأسير المحرر مالك جعاري بعد اقتحام منزله في بلدة علار الساعة 12 منتصف الليل، كما اعتقل ذات الجهاز في المدينة مدعوماً بقوة من الأمن الوطني الأسير المحرر محمد نايفة بعد محاصرة منزله وسط ضاحية شويكة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

في السياق ذاته اعتقل الأمن الوقائي الطالب في جامعة خضوري يحيى جمال صوي بعد مداهمة منزله يوم أمس، كما تم اعتقال الطالب عز الدين فريحات علماً أنه أسير محرر من سجون الاحتلال.

إلى ذلك تواصل مخابرات السلطة في سجن أريحا اعتقال الصحفي سامي الساعي لليوم الـ20 على التوالي، حيث يتعرض للتعذيب الشديد، كما تم منع محاميه من زيارته والاطمئنان على صحته بالأمس.

وفي نابلس اعتقلت أجهزه السلطة الطالب في جامعة النجاح الوطنية فرج حايك بعد استدعائه للمقابلة، فيما اعتقل الوقائي الأسير المحرر معتصم سقف الحيط عقب استدعائه للمقابلة أيضا يوم أمس، علماً بأنه معتقل سياسي سابق تعرض للتعذيب الشديد في زنازين السلطة.

من جهته يواصل المعتقل السياسي عطا نخلة من مخيم الجلزون إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ7 على التوالي في زنازين مخابرات رام الله.

وفي بيت لحم فقد استدعى الوقائي الأسير المحرر محمود فرحان لمراجعته اليوم، وذلك بعد مداهمة منزله يوم أمس.