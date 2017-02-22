حماس: نتفق مع شلح بشأن دور سلطة رام الله في محاربة المقاومة

قناة الأقصى - غزة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح شخصية وطنية وصاحبة هم وطني ورؤية واضحة للتعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكداً على تأييد حركته لمبادرة النقاط العشر التي طرحها الأمين العام لحركة الجهاد في وقت سابق.

وأكد قاسم على ما جاء في خطاب شلح حول ضرورة توحيد الجبهات في وجه الاحتلال قائلاً: "يجب على الأمة الاسلامية والعربية بكل مكوناتها أن توحد جهودها لمواجهة المشروع الصهيوني، ومواجهة توسعه واعتداءاته المستمرة بحق العالم الإسلامي أجمع".

وكانت حركة "فتح" شنت، مساء أمس، هجوما على شلح بسبب تصريحاته أمام المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران، ووصفت حديثه بـ"السقوط السياسي والأخلاقي غير المبرر".

وكان شلح انتقد بشدة سياسية التنسيق الأمني التي تنتهجها السلطة مع الكيان الصهيوني، متسائلًا: "كيف سنواجه الاستيطان دولة الرئيس (الرئيس محمود عباس) بسلطة تحرس الاحتلال". وقال شلح "لقد سقط الوهم ووصل خيار التسوية إلى مراحله النهائية، كما سقط برنامج الحد الأدنى لمنظمة التحرير"

وشدد قاسم على ضرورة التوحد في مواجهة أطماع الاحتلال، وأن تبقى فلسطيني هي البوصلة الأساسية التي تُوحد كل الجهود تجاها.

وأوضح قاسم أن حركة "حماس" تتفق مع ما جاء في خطاب د. شلح حول دور السلطة الفلسطينية في الوقوف في وجه المقاومة، مشيراً إلى أن "السلطة الفلسطينية بهيكليتها الحالية والمهام التي تقوم بها، تقف في وجه الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف، "السلطة تمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال على أعلى المستويات، وتعمل على منع العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه، باعتراف قيادات السلطة بذلك بشكل علني".

وتابع قاسم، "نؤكد على ما جاء في د. شلح بأن السلطة الفلسطينية هي الحلقة الأضعف في مكونات الشعب الفلسطيني، بل إن الاحتلال يعتمد عليها في محاربة وملاحقة المقاومة الفلسطينية، وتمرير مشاريعه".