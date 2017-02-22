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اعتقال 4 مواطنين جنوب نابلس

الأربعاء 22 فبراير 2017 07:27 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقال 4 مواطنين جنوب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة، كما فرضت إجراءات مشددة على دخول المدينة.

وأفادت مصادر محلية، في بلدة بيتا بأن قوات الاحتلال اعتقلت والدة وزوجة الأسير ناصر صادق، والشابين سمير بني شمسه، وسامر الزكي، بعد اقتحام البلدة بنحو 16 مركبة عسكرية.

وذكر شهود عيان أن القوة العسكرية أغلقت مدخل البلدة الرئيس ومحيط الحسبة، ثم تمركزت في مختلف حارات البلدة، وشرعت بعمليات اقتحام ودهم أسفرت عن اعتقال المواطنين الأربعة.

يشار إلى أن المواطن صادق ونجله ناصر اعتقلا في مدينة "بتاح تكفا" قبل نحو 20 يوما بعد اتهام ناصر بتنفيذ عملية إطلاق نار وطعن.

من جانب آخر، شهد محيط نابلس الليلة الفائتة تشديدات عسكرية كبيرة، شملت إغلاق طريق الباذان لعدة ساعات، ونصب حاجزين هناك، واضطرار المركبات للتوجه عبر طريق عصيرة الشمالية للسفر الى الفارعة وطوباس والأغوار الوسطى.

كما اقتحمت عدة دوريات للاحتلال حي المساكن الشعبية واندلعت مواجهات استمرت لأكثر من ساعة في الليلة الماضية.

كما فرض جنود الاحتلال إجراءات مشددة على حاجز حواره، بعد الادعاء بمحاولة دهس متعمدة من شاحنة فلسطينية، وأعلن عن اعتقال سائق الشاحنة دون التعرف على هويته بعد.

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