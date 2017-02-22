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اعتقالات بمداهمات في مناطق بالضفة المحتلة

الأربعاء 22 فبراير 2017 07:27 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات بمداهمات في مناطق بالضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الأربعاء، حملات مداهمة وتفتيش منازل مواطنين في مناطق الضفة المحتلة، واعتقلت مجموعة من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة، كما فرضت إجراءات مشددة على دخول المدينة.

وأفادت مصادر محلية، في بلدة بيتا بأن قوات الاحتلال اعتقلت والدة وزوجة الأسير ناصر صادق، والشابين سمير بني شمسه، وسامر الزكي، بعد اقتحام البلدة بنحو 16 مركبة عسكرية.

وذكر شهود عيان أن القوة العسكرية أغلقت مدخل البلدة الرئيس ومحيط الحسبة، ثم تمركزت في مختلف حارات البلدة، وشرعت بعمليات اقتحام ودهم أسفرت عن اعتقال المواطنين الأربعة.

يشار إلى أن المواطن صادق ونجله ناصر اعتقلا في مدينة "بتاح تكفا" قبل نحو 20 يوما بعد اتهام ناصر بتنفيذ عملية إطلاق نار وطعن.

من جانب آخر، شهد محيط نابلس الليلة الفائتة تشديدات عسكرية كبيرة، شملت إغلاق طريق الباذان لعدة ساعات، ونصب حاجزين هناك، واضطرار المركبات للتوجه عبر طريق عصيرة الشمالية للسفر الى الفارعة وطوباس والأغوار الوسطى.

وحسب وسائل إعلام عبرية، أن الجيش اعتقل 12 فلسطينيا من مناطق الضفة خلال حملة تفتيش ومداهمة لمنازل مواطنين.

وقالت إن الاعتقالات في مناطق من جنين والخليل ونابلس.

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