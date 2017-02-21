البردويل: تبادل الأراضي لن يحدث والتفكير بدولة في سيناء "سذاجة"

قناة الأقصى – خاص

قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحديث عن "دولة فلسطينية في سيناء" وتبادل أراضي فلسطين المقدسة بقطع أرض في سيناء بمصر، "سذاجة كبيرة"، مؤكدا أن قضية التبادل مستحيل أن تحصل".

وأضاف البردويل في حديث خاص مع قناة الأقصى الفضائية، خلال برنامج "ملفات"، مساء الثلاثاء، أن الجميع يخشى من الإقدام على هذا الأمر لأنه شطب للقضية الفلسطينية، وأنه "عند تحرير فلسطين من النهر للبحر حينها يمكن للأمة العربية كلها أن تدخل هذه الأرض وتلتحم فيها".

وجاء حديث القيادي البردويل تعليقا على القمة السرية التي عقدت -بحسب صحيفة هآرتس العبرية- في مدينة العقبة الأردنية في 21 فبراير/شباط 2016، وجمعت رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي حينها جون كيري.

"دولة فلسطينية في سيناء!"

وجاء في القمة حسب الإعلام العبري، مقترحات وخطط تشير إلى نية إقامة دولة فلسطينية مزعومة على أرض قطاع غزة وسيناء، مقابل التنازل عن أراضي فلسطينية، وتحويل الضفة المحتلة إلى "كنتونات" تُضم للأردن.

وتابع البردويل: "هذه الفكرة ما كانت لتطبخ في الدهاليز وتلقى إلى الإعلام إلا من واقع العار والتخاذل الذي تعيشه القضية الفلسطينية، على يد عباس ومن يتخذون طريقه".

وأكّد أن السلطة برئاسة محمود عباس، ومن يؤيده، يصنعون الجريمة ويحاولون رميها على حركة حماس، باتهامها بأنها تريد أن تقيم دولة في غزة.

وأوضح أن عباس ووسائل إعلامه السلطة، كذبوا على حماس، بقولهم إنها "طبخت مع الرئيس المصري المعتقل محمد مرسي طبخة كبيرة، بتنفيذ مشروع (ايجور ايلاند) الذي يقضي بتبادل أراضي في الضفة مع أرض مصرية في سيناء تُضم لقطاع غزة، بينما تأخذ مصر شريطا بين غزة والأراضي المحتلة عام 1948؛ لتحول بين مواجهة مع الاحتلال".

وأكمل: "وبذلك تحقق إسرائيل الهدف، لتتجنب المواجهة مع الفلسطينيين، وتستبدل أرض مقدسية بصحراء سيناء، وتقوم دولة في غزة، والضفة ينتهي مصيرها".

تبدّد "حل الدولتين"

وفيما يتعلق بتبدّد وهم "حل الدولتين" الذي تتغنى به السلطة وتتمسك بحلمه، بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي ترامب هذا الأمر، قال البردويل إن ترامب جاء وقضى على حلم "حل الدولتين"، ومشروع المنظمة التحرير انتهى سابقا، وانتهت المقاومة او التوجه للمنظمات الدولية.

وأضاف: "بعد هذه الصفعة الكبيرة على عباس أن يخرج ليقول للشعب الفلسطيني ما هو مشروعه القادم".

واعتبر عضو المكتب السياسي بحركة حماس، أن حديث صائب عريقات أنه حال تعثّر حل الدولتين فإن الحل الوحيد هو دولة واحدة، بأنها دولة خيالية لن تتم، وهذا تفكير بعيد عن الواقع".

واختتم البردويل، حديثه بملف الاعتقال السياسي للمواطنين والصحفيين ومنهم سامي الساعي في الضفة المحتلة، قائلا إن التعذيب في سجون السلطة فاق وحشية التعذيب في سجون الاحتلال الصهيوني.