الاحتلال يبرئ الجندي قاتل الشهيد الشريف ويكتفي بحبسه عام ونصف

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

برأت محكمة الاحتلال الصهيونية، الجندي إليئور أزاريا، قاتل الشهيد عبدالفتاح الشريف في الخليل العام الماضي، من تهمة القتل العمد واكتفت بسجنه 18 شهرا فقط.

وحكمت المحكمة العسكرية في "تل أبيب" المحتلة، الثلاثاء، على الجندي القاتل بالسجن 18 شهرا فقط، وأسقطت عنه تهمة القتل العمد.

وكانت المحكمة أدانت أزاريا بقتل الشاب عبد الفتاح الشريف في الخليل بتهمة "القتل غير العمد وبسلوك غير لائق"، وقالت في قرار الإدانة إنه ثبت أن الرصاصة التي أطلقها أزاريا هي التي تسببت بموت الشريف.

واعتمدت المحكمة في إدانتها على مقاطع فيديو، أبرزها فيلم صورة ناشط فلسطيني في منظمة "بتسيلم" الحقوقية، الذي أظهر أن أزاريا أطلق النار على الشريف حين كان مصابا بجروح ولا يقوى على الحركة.

ورغم إقرارها بأن رصاصة الجندي هي التي أدت لقتل الشهيد الشريف، إلّا أن المحكمة برأته وحكمت بسجنه سنة ونصف فقط.