شلّح: الاحتلال والسلطة يحاصران الانتفاضة

قناة الأقصى - طهران

قال رمضان عبدالله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن الانتفاضة الفلسطينية محاصرة ومطاردة من الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

وأضاف شلح خلال كلمة له في مؤتمر "دعم الانتفاضة" الذي يعقد في العاصمة الإيرانية طهران، "السلطة ليست لنا وهي الحلقة الأضعف في كل المكون الفلسطيني ومهمتها منع أي مقاومة ضد الاحتلال"، مشيراً إلى أنّ الواقع الفلسطيني الراهن لا يسر صديقاً.

وأوضح أنّه في ظل الإدارة الأميركية الجديدة فإن الكيان دَفن ما يسمى "حلّ الدولتين"، لافتا إلى "سقوط الوهم وسقوط برنامج الحد الأدنى لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وقال شلح إن الشعب الفلسطيني لن يظل أسيراً لخيار السلطة ومسارها الذي جلب الكوارث، مشيراً إلى أن محاولة اختراع عدو بديل لعدو الأمة لن تنجح.

ودعا إلى توحيد الجبهات ضد أي عدوان صهيوني وعلى أي جبهة، بعد التهديدات الصهيونية بشنّ حرب على غزة ولبنان.