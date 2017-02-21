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أبرزهم القيق والمريض بسام السايح

23 صحفياً معتقلون في سجون الاحتلال

الثلاثاء 21 فبراير 2017 10:06 ص بتوقيت القدس المحتلة

23 صحفياً معتقلون في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

لا يزال 23 صحفياً معتقلاً في سجون الاحتلال، ولا تزال عمليات اعتقال الصحفيين مستمرة بشكل همجي وتعسفي، لا سيما إعادة اعتقال الصحفيين المفرج عنهم منذ وقت قصير في محاولة صهيونية لتكميم الأفواه ومنع الصحفيين من تغطية جرائم وممارسات الاحتلال.

ويواصل الأسير الصحفي المعاد اعتقاله محمد القيق إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي احتجاجاً على إعادة اعتقاله الإداري، رغم تدهور وضعه الصحي في سجون الاحتلال.

  ويعد الأسير الصحفي بسام السايح (44عاماً) من مدينة نابلس، أخطر حالة مرضية في سجون الاحتلال، حيث يعاني من مرض سرطان العظام والدم، كما يعاني من قصورٍ في عمل عضلة القلب، كما أنه يعاني منذ فترة من التهابٍ مزمنٍ في رئته، وقد وصلت نسبة العجز لديه على 80%.

كما لا يزال الاحتلال يعتقل 7 صحفيين صدرت أحكام فعلية بحقهم وهم: ( محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، محمد عصيدة،  سامر ابو عيشة- ابراهيم ابو صفية- صالح الزغاري).

ويعتقل 6 صحفيين آخرين إدارياً دون تهمة وهم: (حسن الصفدي، محمد القدومي - أديب الأطرش- نضال أبو عكر- ثامر سباعنة- محمد القيق).

و10 صحفيين لا يزالون تحت حكم الموقوف بانتظار الحكم عليهم وهم: ( همام عتيلي، الصحفي المريض بسام السايح،   هادي صبارنة- اسامة شاهين، أحمد الدراويش- ومحمد الصوص- ونضال عمر- ومنتصر نصار- وحامد النمورة، محمود عصيدة).

وأفرج الاحتلال مساء أمس الاثنين عن عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصحفي عمر ناجى نزال من مدينة رام الله بعد أن أمضى 10 أشهر في الاعتقال الإداري .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي "نزال" بتاريخ 23/4/2016 خلال سفره عبر معبر الكرامة ضمن وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الاوروبي للصحفيين ، الذى يعقد في دولة البوسنة، حيث تم توقيفه من قبل الاحتلال ، قبل أن يتم نقله إلى معتقل "عتصيون" للتحقيق ثم إلى سجن عوفر .

وقام الاحتلال بإصدار قرار إدارى لمدة 4 أشهر بحق الصحفي "نزال" بتهمه التحريض خلال عمله الإعلامي ، وقامت بتجديده الإداري له للمرة الثانية لمدة 3 أشهر جديدة ، ثم للمرة الثالثة لمدة شهرين وتم تخفيضها بعد الاستئناف لشهر واحد، ثم للمرة الرابعة لمدة 3 أشهر وأصدر قرار جوهرى بحقه ، وقد أُفرج عنه أمس من سجن عوفر بعد انتهاء حكمه الإداري الأخيرة ويكون بذلك قد أمضى 10 أشهر خلف القضبان.

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