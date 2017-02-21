الفيلم الفلسطيني "اصطياد الأشباح" يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في برلين

قناة الأقصى - غزة

توج الفيلم الفلسطيني "اصطياد أشباح" الذي يحكي معاناة معتقلين فلسطينيين سابقين في السجون الصهيونية مساء السبت بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين للفيلم في دورته السابعة والستين.

عادت جائزة أفضل فيلم وثائقي في الدورة السابعة والستين لمهرجان برلين للفيلم مساء السبت للفيلم الفلسطيني "اصطياد أشباح" الذي يشكل تجربة سينمائية على شكل علاج جماعي لمعتقلين فلسطينيين سابقين في سجون الاحتلال.

وقد قدم الفيلم وهو العمل الطويل الثاني للمخرج الفلسطيني رائد أنضوني في عرض أول في المهرجان وهو يعيد بناء سجن المسكوبية الصهيوني الشهير في مرآب في رام الله في الضفة المحتلة.

ومن خلال تولي أدوار، يستعيد المعتقلون السابقون تجربة الاعتقال بما في ذلك التعذيب الذي تعرضوا له.

وقال المخرج لدى تسلمه جائزته مساء السبت "أعمل مع أشخاص يعيشون في مكان قاتم جدا وأنتم تكرمونهم بفضل الضوء" الذي تلقونه عليهم.

وقد أعاد الاحتلال اعتقال أحد المشاركين في الفيلم بعد التصوير حسبما ذكر المخرج خلال المهرجان.

وقد قرر معتقل سابق آخر الانسحاب من تصوير الفيلم بعدما اضطرب كثيرا جراء إعادة تمثيل ما حصل له بأدق التفاصيل.

وأوضح أنضوني بعد عرض فيلمه في مهرجان برلين "استخدمت كل ما هو متاح لمساعدتهم على أن يغوصوا في اللاوعي ليزيلوا طبقة وراء طبقة كل ما يكبتونه وينبذونه وقلت لهم إن كان الامر قاسيا جدا عليهم فبإمكانهم الانسحاب (..) وقد استعنت خلال التصوير بمعالجين نفسيين".

وقد اعتقل المخرج البالغ 45 عاماً شخصيا في هذا السجن الصهيوني تحت الأرض في القدس المحتلة.

ويعتقل الاحتلال آلاف الفلسطينيين إدارياً من دون توجيه أي تهم لهم أو محاكمتهم.