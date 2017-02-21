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استشهاد لاجئة فلسطينية بقصف جويّ جنوب سوريا

الثلاثاء 21 فبراير 2017 09:16 ص بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد لاجئة فلسطينية بقصف جويّ جنوب سوريا

قناة الأقصى - دمشق

استشهدت اللاجئة الفلسطينية فوزية أبو عاتوق من بلدة المزيريب بعد قصف بلدة نصيب إلى الجنوب الشرقي من مدينة درعا في سوريا.

وأدى القصف الذي شنته طائرات روسية حسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إلى سقوط عدة ضحايا وجرحى بينهم أطفال.

وقال أحد الكوادر الطبية في مشفى قرية نصيب: "المقاتلات الحربية الروسية استهدفت محيط المشفى بعدة غارات جوية مستخدمة الصواريخ الفراغية شديدة الانفجار.

وتشهد مناطق جنوبي سورية والتجمعات الفلسطينية ارتفاعاً كبيراً في العمليات العسكرية بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة وحملة القصف العشوائية التي ينفذها النظام السوري.

يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت استشهاد 358 فلسطينيا من أبناء محافظة درعا، قضوا منذ بدء أحداث الحرب في سورية.

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