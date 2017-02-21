5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل خمسة أسرى من القدس والضفة المحتلتين اليوم 21 فبراير أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

من مدينة طولكرم، الأسير حاتم ياسر محمد جيوسي (45 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عميد أحمد كامل أبو زينة (29 عامًا) المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في السجون.

الأسير حمزة محي عوض الله درباس (37 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

من مدينة رام الله، الأسير إسماعيل عبد الرحيم إبراهيم كنعان المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير محمد طاهر محمود البرغوثي (49 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.