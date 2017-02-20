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الاحتلال يفرج عن الصحفي عمر نزال بعد قضاء 10 أشهر في الاعتقال الإداري

الإثنين 20 فبراير 2017 06:32 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يفرج عن الصحفي عمر نزال بعد قضاء 10 أشهر في الاعتقال الإداري

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، عن الصحفي عمر نزال (55 عاماً)، بعد اعتقال إداري استمر طوال 10 أشهر، في سجونها.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الزميل نزال يوم 23 إبريل/نيسان 2016، خلال سفره على معبر الكرامة، وهو في طريقه إلى البوسنة، للمشاركة ضمن وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين في أعمال مؤتمر الاتحاد الأوروبي للصحفيين.

وأضرب نزال عن الطعام مدة 18 يوماً، في أغسطس/ آب الماضي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري ومساندة للأسير، بلال كايد في إضرابه عن الطعام حينها.

يذكر أن الاحتلال يواصل اعتقال 23 صحفياً فلسطينياً في سجونها، بينهم 4 مرضى لا يتلقّون الرعاية الصحية المطلوبة.

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