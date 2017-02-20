هنية والسنوار يعبران عن اعتزازهما بديمقراطية حماس الداخلية

قناة الأقصى - غزة

التقى د. اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء أمس القيادي المجاهد يحيى السنوار المنتخب لرئاسة الحركه في قطاع غزة حيث عبر القائدان عن فخرهما واعتزازهما بانتهاء العملية الانتخابية داخل صفوف الحركة بنجاح بشكل يكرس المنهج الشوري والديموقراطي في كل مؤسسات الحركة ويعكس حقيقة اللحمة بين مكوناتها وأجيالها المختلفة .

كما بحث اللقاء الذي ضم أيضاً الأسير المحرر القيادي روحي مشتهى عضو المكتب السياسي للحركة في ترتيبات انتقال مقاليد القياده وفق الأسس والضوابط المتبعة في اطار اعلاء قيمة المؤسسه وفي أجواء أخوية وسلسة وضمن تفاعل وتكامل بين أبناء الحركة الذين سهروا دون كلل على الالتزام بمتطلبات وضوابط العملية الانتخابية.

وأكد هنية والسنوار على أن الانتخابات الداخلية تمت وفق أسس الشفافية و القواعد والأصول التنظيمية الراسخة في مؤسسات الحركة وعلى رأسها المؤسسة القيادية حيث تضرب حماس النموذج مجددا في عملية الانتقال القيادي السلس وتناوب الرجال على المقاعد القيادية المختلفة، بشكل يضمن توريث التجربة وتعميق الخبرة؛ إذ مع كل دورة انتخابية يجري تغيير في الصفوف القيادية وتفرز قيادة تضم مجموعة من نخبة وخيرة أبناء الحركة سواء ممن بقوا في مواقعهم أو من المنتخبين الجدد.

وأكدا أن من غادر موقعه من الأخوة في أي مستوى قيادي إنما يغادر الموقع ولا يغادر الدور، فمؤسسات الحركة تضم العشرات بل المئات من القادة والكوادر والكفاءات ذات القدرات المميزة، والهمة العالية، وتعمل بانسجام يحقق تكاملاً بنيوياً راسخاً تفخر به حركة حماس، وتعتبره ذخراً لصالح الوطن وقضية شعبنا الوطنية.

وشددا على أن حماس في كل مواقعها داخل فلسطين أو خارجها ستظل الحصن المنيع لثوابت القضية والمؤتمن على الارض وحقوق الشعب وستبقى على عهدها مع شعبها وامتها في المضي قدماً في جهادها ومقاومتها لتحقيق الحرية والعودة والبناء الإنساني وعنوان عطائها فلسطين وبوصلتها القدس وتتمسك بسياساتها ومواقفها وأهدافها والعمل على خدمة شعبها وأن وكل قائد يتسلم الراية في أي مستوى قيادي يسعى لأن يقترب بشعبنا وحركتنا أكثر من تحقيق هذه الاهداف، مستفيدا من تراكم الإنجاز السابق في المسيرة.