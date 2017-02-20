حماس تحذّر من استمرار السلطة باعتقال وتعذيب كوادر فصائل المقاومة

قناة الأقصى - غزة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن تكثيف أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة لحملات الاعتقال السياسي وعودتها لسياسة التعذيب داخل السجون بحق المعتقلين، ضرب بالحائط لجميع أعراف شعبنا واتفاقيات المصالحة.

وأكد بدران في تصريح صحفي، أنه لا يمكن السكوت عن التصعيد القائم من قبل أجهزة السلطة الأمنية بحق كوادر فصائل المقاومة وعلى رأسهم أبناء حركة حماس من عمليات اعتقال وتعذيب أكدتها تقارير حقوقية.

وأشار بدران إلى خطورة ما تعرض له الطالب أسيد الورديان الذي أصابته جلطة قلبية خلال التحقيق معه من قبل جهاز المخابرات العامة في بيت لحم.

كما نوه القيادي في حماس إلى أنه في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال اعتقال الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 15 يومًا، فإن أجهزة السلطة ما زالت تعتقل الصحفي سامي الساعي الذي يتعرض للتعذيب في سجن أريحا المركزي على خلفية عمله الصحفي.

واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع مواصلة اعتقال الصحفي الفلسطيني سامي الساعي وتعذيبه في سجون السلطة بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني، واصفة استمرار اعتقاله بالجريمة ضد حرية الرأي والتعبير والصحفيين.

وطالب القانوع الفصائل الفلسطينية كافة بإيضاح موقفها من حالة التدهور في الحريات والتضييق على المواطنين التي تعيشها الضفة المحتلة.

ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية المختلفة إلى القيام بدورها وكشف ما تقوم به أجهزة السلطة من اعتداءات على الحريات العامة.