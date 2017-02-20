طاقة غزة تستهجن مماطلة رام الله بإدخال وقود المنحة التركية

قناة الأقصى – غزة

عبرت سلطة الطاقة بغزة عن استهجانها من استمرار هيئة البترول برام الله في المماطلة بإدخال منحة الوقود التركية لتشغيل محطة الكهرباء.

وقالت الطاقة في بيان لها اليوم الاثنين، إن عدم إدخال وقود المنحة يؤدي إلى محدودية إنتاج المحطة رغم الحاجة الشديدة لهذه المنحة في دعم برامج التوزيع بالتزامن مع الظروف الجوية الشتوية الباردة التي يصاحبها تضاعف في الأحمال وانقطاع الخطوط المصرية، وهذا ما يؤدي إلى إرباك ملحوظ على برامج الكهرباء.

ولفتت إلى أن جهات حكومية رفيعة قامت بالضغط على هيئة البترول للعدول عن إجراءاتها غير المبررة، ولكن دون استجابة من طرفها، مما يعكس حالة اللامبالاة والتلاعب بمعاناة أهلنا في قطاع غزة، وهو ما يحتّم على جميع الجهات القيام بمسؤولياتها ومنع أي تعميق للأزمة.