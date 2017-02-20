تعذيب وحشي بسجون سلطة رام الله

قناة الأقصى - رام الله

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن تكثيف أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لحملات الاعتقال السياسي وعودتها لسياسة التعذيب داخل السجون بحق المعتقلين، ضرب بالحائط لجميع أعراف شعبنا واتفاقيات المصالحة.

وأكد بدران في تصريح صحفي، أنه لا يمكن السكوت عن التصعيد القائم من قبل أجهزة السلطة الأمنية بحق كوادر فصائل المقاومة وعلى رأسهم أبناء حركة حماس من عمليات اعتقال وتعذيب أكدتها تقارير حقوقية.

وأشار بدران إلى خطورة ما تعرض له الطالب أسيد الورديان الذي أصابته جلطة قلبية خلال التحقيق معه من قبل جهاز المخابرات العامة في بيت لحم.

كما نوه القيادي في حماس إلى أنه في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال اعتقال الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 15 يومًا، فإن أجهزة السلطة ما زالت تعتقل الصحفي سامي الساعي الذي يتعرض للتعذيب في سجن أريحا المركزي على خلفية عمله الصحفي.

وطالب بدران الفصائل الفلسطينية كافة بإيضاح موقفها من حالة التدهور في الحريات والتضييق على المواطنين التي تعيشها الضفة الغربية.

ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية المختلفة إلى القيام بدورها وكشف ما تقوم به أجهزة السلطة من اعتداءات على الحريات العامة.

في السياق، اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية 4 مواطنين بينهم 3 طلاب جامعيين، فيما تواصل عمليات التعذيب داخل سجونها كان آخر نتائجها إصابة معتقل بجلطة قلبية أثناء التحقيق نقل على إثرها للمستشفى.

ففي بيت لحم تم نقل المعتقل السياسي أسيد الورديان إلى المستشفى بعد تعرضه لجلطة قلبية أثناء التحقيق معه في مقر المخابرات العامة، ويشار إلى أن المعتقل الورديان هو أسير محرر ونجل القيادي في حماس حسن الورديان، وكان قد تعرض للتعذيب الشديد في سجون السلطة أكثر من مرة.

وفي ذات المدينة صادرت أجهزة السلطة مقتنيات معرض الكتلة الإسلامية في جامعة فلسطين الأهلية واعتقلت الطالبين حمزة طروة وعبد الجليل تعامرة أثناء مغادرتهما الجامعة، فيما فشلت باعتقال الطالب آدم مسلماني.

واعتقل جهاز المخابرات المحامي حسين الشيخ من بلدة مراح رباح قضاء بيت لحم.

وفي مدينة رام الله اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في جامعة بيرزيت محمد يوسف جابر من قرية بيتين، فيما يواصل جهاز المخابرات العامة اعتقال عطا نخلة من الجلزون رغم إضرابه المتواصل عن الطعام منذ 5 أيام.

وفي مدينة أريحا فقد أفادت عائلية بتعرض الصحفي سامي الساعي من طولكرم والمعتقل لدى جهاز المخابرات منذ 18 يوماً للتعذيب الشديد داخل سجن أريحا، وأفادت عائلته بأن وضعه الصحي صعب جداً ولا يقدر على المشي جراء شدة التعذيب.