4 إخطارات جديدة بالهدم في قلنسوة بالداخل المحتل

قناة الأقصى - الداخل المحتل

سلمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الإثنين، إخطارات لـ 4 منازل ومنشآت في بلدة قلنسوة بالداخل المحتل تمهيدا هدمها.

وقالت مصادر محلية إن أفراد اللجنة اللوائية سلمت الإخطارات لأصحاب المنازل والمنشآت وذلك تمهيدا لإصدار أوامر هدمٍ للمنازل والمنشآت بحجة البناء غير المرخص.

وناشدت اللجنة الشعبية في مدينة قلنسوة الأهالي في المدينة بالوقوف وقفة موحدة للتصدي لسياسة الهدم التي تتصاعد بشكلٍ خطير في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن محكمة الصلح في نتانيا جمدت، أمس الأحد، أوامر هدم ضد أربعة بيوت في قلنسوة إلى حين تحديد جلسة للبت بقرار الأوامر المذكورة.