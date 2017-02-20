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اعتقالات ومداهمات لمناطق متفرقة بالضفة والقدس

الإثنين 20 فبراير 2017 07:00 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات ومداهمات لمناطق متفرقة بالضفة والقدس

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الإثنين، حملة مداهمات واعتقاللت شملت ، مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.

وأفادت مراسلتنا شمال الضفة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مهدي بشناق بعد مداهمة منزله في قرية رمانة غرب جنين، بينما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على الناشط خالد بشناق أثناء تواجده في المكان، ما أدى لجرحة في جسده.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأسير المحرر محمود عصيدة بعد مداهمة منزله في قرية تل بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة كريسة في بلدة دورا جنوب الخليل، وفق ما أفاد شهود عيان، إضافة لاقتحام مدينة قلقيلية.

وفي قرية العيساوية شرق القدس المحتلة، داهمت القوات الصهيونية منازل عائلة خليل وفتّشتها في منطقة حي ال زمزم بالقرية.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الجيش اعتقل 22 فلسطينيا خلال حملة مداهمات بالضفة، بتهمة مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.

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