الاحتلال يعتقل فتيَيْن بزعم تنفيذهما عمليات إطلاق نار

قناة الأقصى – رام الله

أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني، عن اعتقال فتيين فلسطينيين، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، بدعوى الاشتباه بهما في تنفيذ عمليات إطلاق نار قرب مستوطنات تقع على أراضٍ فلسطينية قرب مدينة رام الله.

وذكر موقع "0404" العبري، أن الجيش توصل بالتعاون مع الشاباك إلى المشتبهين في عمليات إطلاق النار التي حصلت خلال الشهرين الماضيين، وهما قاصرين من قرية "دير أبو مشعل" في الشمال الغربي لرام الله.

وزعم أنه يُشتبه بضلوعهما في تنفيذ عمليات في الـ 14 من كانون أول/ ديسمبر 2016، وأخرى في الـ 27 من شهر كانون ثاني/ يناير 2017.