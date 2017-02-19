المصري لقادة الكيان: "قسما لن تروا جنودكم حتى نرى أسرانا بين أهلهم"

قناة الأقصى – خانيونس

أكّد مشير المصري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تحركات الاحتلال الصهيوني في العالم والمنطقة لمحاولة الاستجداء للكشف عن مصير جنوده الأسرى في غزة، لن تجدي نفعا مع قيادة المقاومة التي تتمسك بملف الأسرى.

وقال المصري خلال حفل تأبين شهيد الإعداد القسامي أحمد البريم في خانيونس، مساء الأحد، : "كل التحركات التي يجريها نتنياهو وليبرمان، وخطابه السياسي، ولغة الاستجداء بالأمم المتحدة للكشف عن مصير جنوده لدى القسام لن تجدي نفعا مع قيادة حكيمة تتمسك بملف الاسرى".

وخاطب نتنياهو وقادة الكيان الصهيوني، قائلا: "قسما برب الكعبة لن تروا جنودكم الأسرى في غزة حتى نرى أسرانا بين أهليهم وذويهم، بإذن الله".

وأضاف المصري أن العقول القسامية صنعت التوازن الاستراتيجي في أدوات الرعب والردع الكفيلة بتحقيق الانتصار على العدو الصهيوني.

وتحدث القيادي بحماس، حول الأسرى المُفرج عنهم من سجون الاحتلال بصفقة وفاء الأحرار، قائلا إن الأسير الذي كان خلف القضبان الصهيونية يوما ما، هو اليوم على رأس قيادة تقود ملحمة بطولية في وجه الاحتلال، في إشارة إلى قائد حماس الجديد في قطاع غزة المحرر يحيى السنوار.

وكان وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان قال في تصريح قبل أيام، إن الحكومة الصهيونية ستوافق على إنشاء المطار، والميناء البحري، ومناطق صناعية في قطاع غزة، بشرط إعادة الجنود الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

وكشفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مؤخرا في تصريح لقناة الجزيرة القطرية، أنها تلقت مؤخرا عروضا صهيونية مختلفة عبر وسطاء إقليميين ودوليين لإجراء صفقة لتبادل أسرى جديدة مقابل جنودها الأسرى في غزة.

وبحسب قيادي في القسام قال: "إن الأعداد والصيغة التي قدمتها إسرائيل حتى الآن للصفقة المقترحة لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب المقاومة، وأنه لا صحة لما نشره الكيان حول عرض إنجاز الصفقة مقابل تسهيلات تجارية.

يذكر أن القسام عرضت العام الماضي صورا لأربعة جنود صهاينة وهم: "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم أو عن العدد الحقيقي للأسرى دون ثمن.