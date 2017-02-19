محكمة الاحتلال تصدر قرارا بقضية الأسير البرغوثي الأربعاء المقبل

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن المحكمة العسكرية للاحتلال الصهيوني في "عوفر" ستصدر قراراً بشأن قضية الأسير نائل البرغوثي يوم الأربعاء المقبل.

ونقل بيان صادر عن نادي الأسير عن زوجة الأسير البرغوثي أن المحكمة ستعقد جلسة لإصدار القرار رداً على الاستئناف الذي قدمته نيابة الاحتلال على قرار المحكمة السابق التي قضت فيه بالسجن الفعلي عليه لمدة (30) شهراً.

وأوضحت زوجته، أن النيابة تطالب في استئنافها بإعادة الحكم السابق للأسير البرغوثي، وهو المؤبد و18 عاماً، مشيرة إلى أن مدة محكوميته الأخيرة انتهت في 17 ديسمبر عام 2016، ومع ذلك أبقى الاحتلال على اعتقاله.

ويذكر أن البرغوثي (59 عاماً) من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، هو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" وكان أُعيد اعتقاله عام 2014، علما أنه قد قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه (36) عاماً.