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الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة "شيوخي" بالقدس

الأحد 19 فبراير 2017 04:00 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة "شيوخي" بالقدس

مددت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة اعتقال الفتاة "روان عاطف شيوخي" (21 عاماً)، من بلدة سلوان، حتى يوم غدٍ الاثنين بحجة استكمال الإجراءات القضائية بحقها.

وذكر مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الفتاة "الشيوخى" بعد منتصف الليل بتاريخ 16/2/2017 ، واعتقلتها ونقلها إلى مركز المسكوبية للتحقيق، واستدعت مخابرات الاحتلال والد الفتاة "الشيوخي " وعدد من أفراد العائلة للتحقيق معهم.

ولفت المكتب إلى أن المحكمة مددت اعتقال الفتاة "روان" حتى يوم غدٍ بناءً على طلب النيابة العسكرية للاحتلال ، وذلك لتقديم لائحة اتهام بحقها حيث يتهمها الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اعتقال شقيقها "محمد" بنفس التهمة وأصدر الاحتلال بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر.

يذكر أن الفتاة الأسيرة "روان" هى شقيقه الشهيد "علي شيوخي" 20 عاماً، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في شهر تشرين أول الماضي خلال المواجهات فى بلدة سلوان ، بعد أن تركته ينزف لساعتين.

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