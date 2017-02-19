غزة: الحكم بإعدام 6 متخابرين مع الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

حكمت المحكمتان العليا والدائمة في جهاز القضاء العسكري بقطاع غزة الأحد، بالإعدام شنقًا على 6 متخابرين مع الاحتلال الصهيوني.

وقال مصدر مسئول في جهاز القضاء العسكري، إن المحكمة الدائمة في القضاء العسكري حكمت على 3 متخابرين بالإعدام، أولهم المدان (ع.أ) من سكان بلدة جباليا شمال القطاع، ومن مواليد عام 1990، وحكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة وفقًا لقانون العقوبات الفلسطيني، وتم اعتقاله في تاريخ 6-7-2015.

وأضاف المصدر أن المدان أبلغ عن مواقع للمقاومة الفلسطينية ورصد تحركات المقاومين وبلّغ عنهم، وتسبب بسقوط شهداء، وتلقى مبالغ مالية خلال فترة تخابره.

وأشار إلى أن المحكمة الدائمة أصدرت حكمًا على المتخابر الثاني (خ.أ) أيضًا بالإعدام، وهو من مواليد عام 1968، وارتبط بالعمل لدى الاحتلال عام 19991، وتم اعتقاله في 15 فبراير عام 2015، وقد تم إدانته بالخيانة.

وذكر المصدر أن المدان وهو من سكان خانيونس تسبب بسقوط شهيد وعدد من الإصابات بين المواطنين، بالإضافة إلى تبليغه عن مقاومين وأماكن سكانهم لمخابرات الاحتلال.

وأفاد المصدر القضائي أن المحكمة العليا في القضاء العسكري أيدت حكم الإعدام الصادر على المدان (ع.أ) من خانيونس، بعد الاستئناف المقدم ضد الحكم والذي قبلته المحكمة شكلاً ورفضته مضمونًا، ليصبح بذلك حكم الإعدام باتًا وقطعيًا ونهائيًا.

كما أيدت ذات المحكمة حكم الإعدام على المدان (و.أ) من مدينة غزة، وأيدت أيضًا حكم الإعدام على المدان (م.ع) بقبول الحكم ورفض مضمون الاستئناف المقدم ضده.

أما الحكم السادس، فأفاد المسئول القضائي أنه صدر بحق (أ.أ) من مواليد عام 1973 من سكان مدينة غزة بتهمة الخيانة، مع العلم أنهع بلّغ عن مقاومين وأماكن عملهم وتسبب باستشهاد عدد منهم.

وأفاد المسئول في هذا السياق، أن المحكمة حكمت على زوجة المدان (أ.أ) بالسجن لمدة عام بتهمة كتم الجنايات والجنح وهي المدانة (م.أ) من مواليد عام 1975، وبالأعمال الشاقة لمدة 6 سنوات بتهمة التدخل في خيانة التخابر، سندًا لنص المادة 131 من قانون العقوبات.

وأشار المسئول القضائي إلى أنه صُدر خلال اليوم 13 حكمًا على متخابرين مع الاحتلال، من بينهم أحكام الإعدام، وباقي الأحكام ما بين أشغال شاقة وسجن.