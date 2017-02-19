التعليم بغزة: امتحانات لتوظيف 800 معلم بإبريل المقبل

قناة الأقصى - غزة

أعلن زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، أن وزارته ستعلن عن امتحانات توظيف معلمين جدد بعد الانتهاء من تصحيح امتحان مزاولة مهنة التعليم.

وأوضح ثابت، أنه امتحان التوظيف سيعقد لتشغيل 800 معلم جديد بغزة بداية إبريل المقبل.

وتابع ثابت ان وزارته ستعلن عن امتحانات لتوظيف معلمين ومعلمات جدد للعام 2017 -2018 بعد الانتهاء من تصحيح امتحان مزاولة مهنة التعليم.

جاء ذلك خلال تفقده امتحان مزاولة مهنة التعليم الذي عُقدته الوزارة اليوم في 42 لجنة على مستوى قطاع غزة ، بمشاركة 14.500 متقدم متقدمه من الخريجين الجدد أو الخريجين الذين لم يحصلوا على رخصة مزاولة مهنة التعليم سابقاً.

وحضر الجولة التفقدية التي شملت مدرستي بشير الريس والكرمل بغرب غزة، أ.رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية، وأ.محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، وأ.فتحي رضوان مدير تعليم غرب غزة وعدد من المسؤولين.

واطلع الوفد على مجريات سير الامتحان كما استمع لأراء المتقدمين في محتويات الامتحان الذي تم وضعه من قبل الطواقم الفنية للوزارة بشكل علمي دقيق وكان شاملاً لكافة التخصصات.

وأكد د. ثابت أن امتحان المزاولة هو متطلب أساسي للتقدم لامتحانات التوظيف حيث تم إقراره في العام 2013 من مجلس الوزراء الفلسطيني، موضحاً أنه بعد التصحيح الذي سيتم بشكل الكتروني سيتم الإعلان عن امتحانات توظيف معلمين جدد .

ولفت وكيل وزارة التعليم بغزة أننا لم نعقد امتحان مزاولة مهنة أو امتحان توظيف خلال السنوات الثلاثة الماضية على اعتبار أننا وزارة واحدة في الضفة وغزة، لكن للأسف حكومة التوافق لم تساعد في هذا الأمر ولم تقم بعقد امتحانات توظيف لصالح قطاع غزة، من هنا كان القرار في غزة بعقد امتحان مزاولة وتوظيف هذا العام لمحاولة سد الشواغر وإتاحة الفرصة للخريجين الجدد.

يشار إلى أن امتحان المزاولة عُقد في كافة التخصصات التربوية ومن يجتاز هذا الامتحان سيحصل على شهادة مزاولة مهنة التعليم والتي تعتبر شرطاً مبدئياً للتقدم لوظيفة معلم جديد.