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أجهزة السلطة تعتقل طالبيْن جامعيين على خلفية سياسية

الأحد 19 فبراير 2017 11:37 ص بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل طالبيْن جامعيين على خلفية سياسية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية  التابعة للسلطة في الضفة المحتلة طالبين جامعيين، في حين تواصل اعتقال العشرات على خلفية سياسية.

ففي بيت لحم اعتقلت أجهزة السلطة الطالبين في جامعة فلسطين الأهلية مجد شواورة وإبراهيم جبر ديرية، وذلك عقب معرض أقامته الكتلة الإسلامية، علماً أنهما معتقلان سياسيان سابقان.

وفي نابلس تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في كلية الهندسة في جامعة النجاح همـام فتـاش لليوم الـ64 على التوالي، والطالب سعيد بكر بلال لليوم الرابع على التوالي.

و في طوباس يواصل الوقائي اعتقال الأسير المحرر عبد الرحمن أبو شقير لليوم الخامس على التوالي بعد استدعائه للمقابلة.

في السياق يخوض المعتقل السياسي عطا نخلة من مخيم الجلزون إضراباً عن الطعام في زنازين مخابرات رام الله لليوم الخامس منذ اعتقاله.

وحملت عائلة نخلة السلطة المسؤولية عن حياته كونه يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري، وهو أسير محرر من سجون الاحتلال.

إلى ذلك تواصل مخابرات أريحا اعتقال الصحفي من طولكرم سامي الساعي بتهمة إثارة النعرات الطائفية رغم صدور قرار بالإفراج عنه، حيث قالت والدته عقب زيارته أمس بأن ابنها لا يقدر على المشي جراء تعرضه للتعذيب الشديد، علماً أنه معتقل منذ 18 يوماً.

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