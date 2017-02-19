الاحتلال يخطر بهدم 40 منزلاً ومسجداً ومدرسةً بالخان الأحمر

قناة الأقصى - القدس المحتلة

سلمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، إخطارات بهدم 40 منزلاً ومنشأة ومدرسة بمنطقة الخان الأحمر شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة فجراً، وأخطرت السكان بضرورة إخلاء منازلهم حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، تمهيداً لهدمها.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت التجمع، وشرعت بمحاصرة المنطقة، خاصة المدرسة، واقتحمتها، ومسجداً، ومرافق أخرى، ومنعت أي من أبناء التجمع الخروج، أو الدخول إليها، ونصبت حواجز على الطريق القريبة، وشلت الحركة بالمنطقة بالكامل، وسط أجواء من التوتر الشديد تسود المنطقة.

يذكر أن التجمع البدوي لعرب الجهالين يضم أكثر من 30 عائلة، كانت تلقت إخطارات متتالية من قوات الاحتلال بهدم معظم منازلها، بحجة البناء من دون ترخيص، في حين يؤكد سكان المنطقة أن هدف الاحتلال هو إزالة أي وجود فلسطيني في المنطقة لمصادرة أراضيها، لصالح مشاريع ومخططات استيطانية ضخمة، كان أعلن عنها الاحتلال سابقاً.