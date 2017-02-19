ستة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى من الداخل والضفة المحتلين يدخلون اليوم التاسع عشر من فبراير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير ضرار موسى يوسف أبو سيسي (48 عامًا) من قرية هوج الفلسطينية المحتلة، وهو مهندس كهرباء اختطفه الموساد الصهيوني في العاصمة الأوكرانية كييف وتم نقله إلى الكيان الصهيوني عبر طائرة عسكرية، وحكم بالسجن 21 عامًا وهو معتقل منذ عام 2011، وأمضى ستة أعوام في سجون الاحتلال.

وتتهم دولة الاحتلال الأسير أبو سيسي بالضلوع بالعمل العسكري مع حركة حماس والمساهمة في تصنيع الصواريخ التي تطلق عليها من غزة.

ومن مدينة الخليل الأسير إياد علي عمر القواسمة والأسير يوسف عبد الرحيم عبد المحسن اسكافى (45 عامًا) المحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقلان منذ عام 2004 وأمضيا 13 عامًا في السجون.

والأسير عبد الجواد محمد عبد دار الديك (36 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير منتصر محمد أمين مصطفى سيف (28 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 10 أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير ماجد حسين موسى طقاطقة (38 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.