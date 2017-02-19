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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة المحتلة

الأحد 19 فبراير 2017 08:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الإحتلال فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات طالت كل محافظات الضفة الغربية واعتقلت تسعه مواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار القريبة من مدينة بيت لحم و اعتقلت كل من يوسف محمود عبد السلام، وياد محمود طقاطقة، ورشاد سميح ديرية ،وعدي محمد ثوابتة.

وفي محافظة رام الله اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة سلواد إلى الشرق من المدينة واعتقلت الأسير المحرر فرج شقيرات بعد مداهمة منزله، وامجد تيسير حامد، وبراء ابراهيم حامد.

وفي محافظة القدس اعتقلت قوة احتلالية الشاب علي احمد عسكر من بلدة حزما شمال المدينة، وايهاب ابوادهيم من جبل المكبر.

كما وتحدثت المصادر عن حملة مداهمات و تفتيش لبلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس، والبلدة القديمة من نابلس، ومدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

ومن جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم التجمعات البدوية في الخان الأحمر شمال القدس المحتلة , وتعلن عنها منطقة مغلقة وتحاصر مسجداً ومدرسة .

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