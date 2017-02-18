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بالصور : فتح معبر رفح استثنائيا للعالقين بمصر

السبت 18 فبراير 2017 06:25 م بتوقيت القدس المحتلة

فتح معبر رفح استثنائيا للعالقين بمصر

قناة الأقصى - غزة

فتحت السلطات المصرية، السبت، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة "استثنائيا" في اتجاه واحد لعودة العالقين إلى القطاع، كما سمحت بدخول جثامين ثلاثة فلسطينيين توفوا بالخارج.

ونقلت وكالة الأناضول عن مدير الجانب الفلسطيني من المعبر هشام عدوان أن السلطات المصرية فتحت صباح السبت المعبر استثنائيا ليوم واحد وفي اتجاه واحد فقط لعودة العالقين إلى القطاع، مضيفا أنه سُمح بإدخال جثامين ثلاثة فلسطينيين توفوا أثناء العلاج في الخارج.

وفتحت السلطات المصرية السبت الماضي المعبر لثلاثة أيام أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، وقالت هيئة المعابر في القطاع إن أكثر من عشرين ألف مسافر -بينهم طلبة ومرضى- مسجلون في كشوفاتها وبحاجة ماسة للسفر.

وناشدت الهيئة السلطات المصرية فتح المعبر بشكل دائم في كلا الاتجاهين لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع جراء الحصار.

وسبق للهيئة أن كشفت عن اتفاق جديد مع السلطات المصرية يقضي بتقليص عدد المسافرين داخل الحافلة الواحدة إلى ستين مسافرا بدلا من 120 على أن يستقبل الجانب المصري عددا أكبر من الحافلات، مؤكدا أن الاتفاق يأتي من باب التخفيف على المواطنين الفلسطينيين أثناء السفر.

فتح معبر رفح استثنائيا للعالقين بمصر
فتح معبر رفح استثنائيا للعالقين بمصر
فتح معبر رفح استثنائيا للعالقين بمصر
فتح معبر رفح استثنائيا للعالقين بمصر
فتح معبر رفح استثنائيا للعالقين بمصر
فتح معبر رفح استثنائيا للعالقين بمصر
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