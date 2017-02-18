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بالفيديو : بجلسة للكونغرس.. فلسطيني يُحرج سفير أمريكا لدى الكيان

السبت 18 فبراير 2017 02:43 م بتوقيت القدس المحتلة

بجلسة للكونغرس.. فلسطيني يُحرج سفير أمريكا لدى الكيان

قناة الأقصى - واشنطن

قاطع محتج من أصل فلسطيني شهادة السفير الأمريكي الجديد في الكيان الصهيوني، ديفيد فريدمان أمام جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي رافعًا علم فلسطين.

وكان السفير فريدمان يدلي بشهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الخميس الماضي، قال فيها: "أعربت عن شكوكي إزاء حل الدولتين لمجرد إنني شعرت برفض الشعب الفلسطيني التخلي عن الإرهاب وعدم قبول إسرائيل بوصفها دولة يهودية"، ما دفع المحتج لرفع علم فلسطين ومقاطعة كلمته.

وهتف المحتج الفلسطيني قائلا: "اللاجئون الفلسطينيون لديهم أيضا رابط بالأرض.. رابط بفلسطين.. جدي تعرض للنفي.. كنا هناك وسنظل هناك.. الفلسطينيون سيظلون في فلسطين".

لكن عناصر الأمن في الجلسة أخرجوا المحتج بالقوة من القاعة.

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