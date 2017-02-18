الطاقة تحمل حكومة رام الله مسؤولية ارباك الكهرباء بغزة

قناة الأقصى – غزة

حملت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، حكومة رام الله المسؤولية عن ارباك جداول توزيع الكهرباء في القطاع؛ بسبب مماطلتها في إدخال كميات الوقود كاملة لمحطة التوليد.

وقالت الطاقة في بيان لها، السبت، إنه رغم إدخال كميات من وقود المنحة التركية إلا أن الهيئة العامة للبترول برام الله تستمر في مماطلتها في إدخال كميات الوقود كاملةً، بإجراءاتها المتعسفة.

وأضافت "ويتزامن ذلك مع الظروف الجوية الشتوية الباردة التي يصاحبها تضاعف في الأحمال وانقطاع الخطوط المصرية، وهذا ما يؤدي إلى إرباك ملحوظ على برامج الكهرباء".

وناشدت سلطة الطاقة جميع الجهات المعنية للضغط على هيئة البترول بالتوقف عن ذلك، وتذليل أي عقبات لتحسين الخدمة.