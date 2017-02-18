غزة: انطلاق أعمال ملتقى "القدس أمانتي"

قناة الأقصى – غزة

أعلنت مؤسسة القدس الدولية، عن بدء فعاليات "ملتقى القدس أمانتي" في مدينة غزة، السبت، من أجل تفعيل دور الجميع في نصرة القدس والأقصى والدفاع عنهما.

وقال النائب أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية، إن المؤتمر العام الأول للعاملين في هذا الملتقى سيعقد في 15 دولة في الثامن والتاسع من شهر نيسان/ إبريل القادم في مدينة إسطنبول بتركيا.

وأضاف حلبية أن القدس "هي أرض وقف للعرب والمسلمين، ليكون المسجد الأقصى وحاضنته القدس، أمانة في أعناقنا جميعاً نحن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لنكون حماة للقدس والأقصى مدافعين عنه".

من جهته، قال بلال عامر رئيس الملتقى بغزة إن الملتقى يهدف إلى توعية الشباب بحقيقة قضية القدس وما يدور فيها من طمس لهويتها الحضارية الإسلامية والعربية على يد الاحتلال.

وأكد أن الملتقى يسعى إلى تمكين الشباب؛ للقيام بدورهم في حماية القدس المحتلة، ومساندتها ضد أقبح جريمة معاصرة تستهدف المقدسات والأرض والإنسان؛ عبر تبني ودعم المبادرات الشبابية المتعلقة بالمدينة.